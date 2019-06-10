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DHA DIŞ - KKTC Enerji Bakanı: Rumlar sonucuna katlanır

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinin personeli ile ilgili aldırdığı uluslararası tutuklama kararını, ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinin personeli ile ilgili aldırdığı uluslararası tutuklama kararını, ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi.

DHA’ya açıklama yapan Taçoy, “Rumlar’ın Fatih sondaj gemisinin personeli için aldığı karar yasal değildir. Rumlar’ın kararı uluslararası kuralları bağlamıyor. Karar kabul edilemez” dedi.

“ZARARINI ÇEKERLER”

Rumlar’ın aldığı karara karşı bir adım atılacağını ifade eden Taçoy, “Rumlar aldıkları kararın zararını görür, sonucuna katlanır” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açıklamaları

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