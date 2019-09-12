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DHA DIŞ - KKTC’de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (2) - EK GÖRÜNTÜLERLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 03:28 | Son Güncelleme

KKTC’nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi.

Sefa Karahasan, KKTC (DHA) - KKTC’nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Askeri bölge yakınındaki 5 yıldızlı bir otelin boşaltıldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerzay, “Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.” Şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ülkede görev yapan üst düzey askeri yetkililer olay yerine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlamalardan görüntüler
Bölgedeki polis araçlarının görüntüsü

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KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar!KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar!
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