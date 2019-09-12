DHA DIŞ - KKTC’de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (5)

Olaydan kısa süre sonra KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlama ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaştı. Bakan Özersay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse polis genel müdürlüğü ile temas halinde olaya müdahale ediyoruz. Sağlıklı bilgiye ulaşır ulaşmaz kamuoyu ile paylaşacağız. Az sonra ben de bölgede olacağım.”

KKTC'de üst düzey bürokratlar da patlamanın ardından askeri bölgeye hareket etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve ülkede görev yapan üst düzey bürokratlar, askeri yetkililerden bilgi aldı.

AKINCI: ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ

Basın mensuplarına bilgi veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Belli bir mesafede tedbir almak ve patlamaların bitmesini beklemek gerekiyor. Öyle bir olay ki bu, itfaiye aracı ile de yangına müdahale edemiyorsunuz. Bu gece oldu, gündüz de olsa helikopter ile müdahale edemiyorsunuz zira tehlikeli olabiliyor. Birinci öncelik can güvenliği, ilgili makamlar da bunun gereğini yerine getirdiler. Maddi hasar noktasında da kırılan camlar var. Bunların yaraları sarılır. Her olumsuzluktan geleceğe dönük olumlu dersler çıkarmak bizim görevimiz. Bu olayda da bunu yapmak gerekecek, bunun yeri ve zamanı da şimdi değil. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

TATAR: HİÇBİR ASKERİMİZE ZARAR GELMEDİ

Başbakan Ersin Tatar da, “Hepimize çok geçmiş olsun. Aldığım bilgiye göre küçük bir yangının ilerlemesiyle mühimmat deposunda büyük bir yangın oldu. Çok şükür ki hiçbir askerimize de her hangi bir zarar gelmedi, hiçbir can kaybı olmadı. Bu şekilde bu tehlike de atlatılmış oldu. Patlamalar azaldı. Mühimmat deposundaki bu patlamalar sona erdikten sonra gereken incelemeler yapılacaktır. Şu anda soğukkanlı bir şekilde takip ediyoruz. Patlama ile bölgede bir panik yaşandı ancak devletin tüm kurum ve kuruluşları olay yerinde olayı yakinen takibe almışlardır” diye konuştu.