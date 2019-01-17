DHA DIŞ - KKTC'de bir ilk olan 'kadınlar kahvehanesi' büyük ilgi görüyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kadınlar kahvehanesi eski güzellik yarışması birincisi 63 yaşındaki Keziban Çeltek tarafından Gazimağusa'da açıldı. KKTC'nin en büyük İlçelerinden biri olan Gazimağusa'nın Maraş bölgesinde açılan kadınlar kahvehanesine gidenler, hem film izliyor, hem oyun oynuyor, hem de gönüllerince eğleniyor. "Sadece kadınlara özel bir mekan olsun istedim" diyen kadınlar kahvehanesinin sahibi Keziban Çeltek, "Kadınlar burada huzur buluyor. İçimizde kalan bir uhdeydi bu" şeklinde konuştu.

'EŞLER SORUN ÇIKARMIYOR'

Çeltek, "Toplu olarak eğlenmeye susamış bir toplumuz. Buraya gelenlerin hepsi okumuş değerli kadınlar. Onlar da gönüllerince rahat bir şekilde burada eğleniyor. Eşlerimiz de bize sorun yaratmıyor. Çünkü yerimiz belli, kadınlar kahvehanesindeyiz" dedi.

BÖREKLER, İÇECEKLER DE VAR

"Tarihe kadınlar kahvehanesini açan kadın olarak geçeceğim" diyen Çeltek, "Burada çörekler, börekler, tatlılar yapıyoruz. Çay, kahve, limonata tüm içecekler de mevcut. Oyunlar paralı değil, sadece keyif için" dedi.