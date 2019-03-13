DHA DIŞ - KKTC'de CTP meclis üyesi ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclisi Üyesi ve Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Bengül Gargınsu, ‘terör örgütü üyeliği’ ve evinde ‘örgütsel doküman’ bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gargınsu'nun gözaltına alınması KKTC'de tartışmalara neden oldu. Bazı medya organları gözaltı kararını 'kitap bulundurmak' olarak verdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gözaltına alma kararını eleştirdi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, “Ceza yasasının suç saydığı terör örgütü üyeliği ve benzeri suçlamalar var ve soruşturma devam ediyor” dedi.

Olay dün meydana geldi. Polis bir şikâyet üzerine Bengül Gargınsu'nun evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada, yasadışı örgüte ait doküman ve PKK amblemi bulundu. Polis zanlıyı, ‘Yasa dışı örgüte üye olma’ ve ‘Yasa dışı örgüte ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın bulundurma’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

CUMHURBAŞKANI: ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINA DAİR KAYGI VAR

Mahkemeye çıkarılan Gargınsu için iki gün gözaltı süresi verildi. Gargınsu’nun gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Son zamanlarda halkımız arasında özgürlüklerin kısıtlanmakta olduğuna ilişkin kaygı giderek büyümektedir. Yasa koyucu ve uygulayıcılar bu kaygıyı önemle dikkate almalıdır. Bu kaygılar dikkate alınarak özgürlükçü bir perspektifle, mevzuatta şiddet-terör ile demokrasi-özgürlükler arasındaki ayrımın belirgin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yasaklı kitap bulundurma suçlamasıyla ilgili tutuklama yapılması, kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde herhangi bir yasaklı kitap listesi bulunmamaktadır. Bu durum, yurttaşlardaki kaygıyı daha da artırmaktadır. Terör, şiddet ve kitap okuyuculuğu arasında doğrudan ilişki kurmanın, toplumun özgürlük algısında yarattığı tahribat görmezden gelinmemelidir” dedi.