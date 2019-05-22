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DHA DIŞ - KKTC’de Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında 'ayar' krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulu'nu onaylamasının ardından Başbakan Ersin Tatar'ın, "Akıncı'ya Kıbrıs konusunda biraz ayar vermek gerekir" sözleri ülke gündemine damga vurdu.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulu'nu onaylamasının ardından Başbakan Ersin Tatar'ın, "Akıncı'ya Kıbrıs konusunda biraz ayar vermek gerekir" sözleri ülke gündemine damga vurdu.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kabineyi sunduktan sonra basına açıklama yaptı. Kabineyi basına açıklayan Tatar, Kıbrıs konusunda da açıklamalar yaptı. Akıncı ile Kıbrıs konusunda görüş farklılıkları olabileceğini kaydeden Tatar, "Alternatif fikirlerin masaya gelmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Meclis'e de gelmeli, bizleri de dinlemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs konusunda çatışma olup olmayacağı yönündeki bir soruya Tatar, "Akıncı federal temelde bir anlaşma olması gerektiğini söylüyor, dolayısıyla buna biraz ayar vermek gerekir düşüncesindeyiz" yanıtını verdi.

AMACINI AŞAN SÖZLER

Tatar'ın açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı Akıncı basının karşısına çıktı. “Sayın Başbakan'ın dışarıda, kamuoyuna yansıyan bazı düşünceleri ve söylemleri, biraz da usulü bana bir cevap hakkı getirdi" diyen Akıncı, Cumhurbaşkanı'na 'ayar verilecek' yönündeki sözün ‘amacını aşan’ bir söylem olduğunu belirtti.

“Bu söylemleri ilk gün heyecanına veriyorum“ şeklinde konuşan Akıncı, “İçerde böyle bir şey konuşmadık bunlar söylenmedi ama burası Cumhurbaşkanlığı, 4 yıl önce görev icra etmeye başlayan bir makamdır. Halktan 4 yıl önce alınan bu onay ayarı bozulmadan devam etmiştir, bundan sonra da devam edecektir. Ama bu ülkede ayar bekleyen gerçekler vardır. Belli konularda fikir ayrılıkları olacak belli. Bunda rahatsızlık duyulacak bir şey yok” dedi.

Hükümet protokolünde Kıbrıs konusunda 'farklı modellerinin' konuşulması vurgusuna atıf yapan Akıncı, “Kendi başınıza bir çözüm modeli inşa edemezsiniz. Hükümetin protokolünde somut bir çözüm modeli yok“ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı çıkışısı açıklamaları

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları

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