DHA DIŞ - KKTC’de Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında 'ayar' krizi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulu'nu onaylamasının ardından Başbakan Ersin Tatar'ın, "Akıncı'ya Kıbrıs konusunda biraz ayar vermek gerekir" sözleri ülke gündemine damga vurdu.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kabineyi sunduktan sonra basına açıklama yaptı. Kabineyi basına açıklayan Tatar, Kıbrıs konusunda da açıklamalar yaptı. Akıncı ile Kıbrıs konusunda görüş farklılıkları olabileceğini kaydeden Tatar, "Alternatif fikirlerin masaya gelmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Meclis'e de gelmeli, bizleri de dinlemeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs konusunda çatışma olup olmayacağı yönündeki bir soruya Tatar, "Akıncı federal temelde bir anlaşma olması gerektiğini söylüyor, dolayısıyla buna biraz ayar vermek gerekir düşüncesindeyiz" yanıtını verdi.

AMACINI AŞAN SÖZLER

Tatar'ın açıklamalarından sonra, Cumhurbaşkanı Akıncı basının karşısına çıktı. “Sayın Başbakan'ın dışarıda, kamuoyuna yansıyan bazı düşünceleri ve söylemleri, biraz da usulü bana bir cevap hakkı getirdi" diyen Akıncı, Cumhurbaşkanı'na 'ayar verilecek' yönündeki sözün ‘amacını aşan’ bir söylem olduğunu belirtti.