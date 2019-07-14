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DHA DIŞ - KKTC'de hayatını kaybeden 4 kişilik aile toprağa verildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), önceki gün, denizde boğulan Ramazan (48), Filiz (40), Merve (18) ve Mert Katırcı (13), bugün Büyükkonuk beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), önceki gün, denizde boğulan Ramazan (48), Filiz (40), Merve (18) ve Mert Katırcı (13), bugün Büyükkonuk beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Aileden geriye kalan Barış Katırcı'nın (12) ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Gazimauğusa'da, Büyükkonuk beldesine bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde, cuma günü, girdiği denizde akıntıya kapılan Merve Katırcı, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden aile bireyleri kızlarını kurtarmak için denize girdi. Baba Ramazan, anne Filiz ve kardeşleri Mert ile Barış Katırcı (12) da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Barış Katırcı çevredekiler tarafından kurtarılırken, diğerleri ise kayboldu. Yapılan aramalarla Ramazan ve Filiz Katırcı çiftiyle çocukları Merve ve Mert Katırcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

CENAZEYE CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN DA KATILDI

Bugün Büyükkonuk beldesinde ölen 4 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, komutanlar, üst düzey yetkililer, yakınları ve birçok kişi katıldı.

Cenazede, aileden geriye kalan Barış Katırcı da yer aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Barış Katırcı ve aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları görüldü.

Cenaze namazını kıldıran Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay, "Tüm milletimizin başı sağolsun. Kalan çocuğumuza da sahip çıkılacak inşallah. Allah Resulu, boğulmanın şehit sevabı alacağını söylüyor. Dolayısıyla biz bu müjdenin bu kardeşlerimize nail olmasını diliyoruz" dedi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, Ramazan ve Filiz Katırcı çiftiyle çocukları Merve ve Mert Katırcı'nın cenazeleri, Büyükkonuk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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