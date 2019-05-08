DHA DIŞ - KKTC’de Koalisyon bozuldu (Görüntü Dökümüyle)

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, yaşananları parti meclisinde ele alacaklarını açıkladı. HP parti meclisi, bugün saat 17.00'de 'hükümetin durumunu değerlendirmek' amacıyla acil olarak toplandı. Toplantıda, HP’nin koalisyondan çekilmesine ilişkin yapılan oylamada 55'e 4 oyla kabul edildi.

ÖZERSAY: HÜKÜMETİ YAŞATMA ÇABASI ORTAYA KOYDUK

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Özersay, "15 aydır şartları zorlayarak elimizden geldiğince çaba ortaya koyduk. Hükümeti yaşatmaya gayret gösterdik. Kolaya kaçmadık" diye konuştu. Özersay, "Bugün gelinen durum son derece rahatsız edici bir hal almıştır. Geldiğimiz durum derin bir güven bulanımın yaşandığı durumdur. Hükümet içerisinde güven bunalımı vardı. Biz Halkın Partisi olarak, her ne pahasına hükümette olalım görüşünde olmadık. Gelinen nokta sineye çekilecek nokta değildir. Yapılan oylamada parti meclisinde 55'e 4 oyla hükümetten çekilme kararı verildi" dedi.

BAŞBAKAN: İSTİFAMI YARIN CUMHURBAŞKANI'NA SUNACAĞIM

HP’nin kararı üzerine açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman da şunları söyledi;

​"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10.00'da istifamı Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”