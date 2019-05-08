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DHA DIŞ - KKTC’de Koalisyon bozuldu (Görüntü Dökümüyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 22:51 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) 15 ay önce Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) liderliğinde, Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) ortaklığında kurulaş Koalisyon Hükümeti, Halkın Partisi'nin çekilme kararı almasıyla bozuldu.  KKTC'de bugün siyasette hareketli saatler yaşandı. Halkın Partisi (HP) vekillerinin, Maliye Bakanı aynı zamanda koalisyon ortağı DP'nin Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf’a devlete ait bir arazinin 10 yıllığına kiralamasına karşı çıkması, Ada'da siyasi karmaşaya yol açtı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde (KKTC) 15 ay önce Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) liderliğinde, Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) ortaklığında kurulaş Koalisyon Hükümeti, Halkın Partisi'nin çekilme kararı almasıyla bozuldu.

KKTC'de bugün siyasette hareketli saatler yaşandı. Halkın Partisi (HP) vekillerinin, Maliye Bakanı aynı zamanda koalisyon ortağı DP'nin Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf’a devlete ait bir arazinin 10 yıllığına kiralamasına karşı çıkması, Ada'da siyasi karmaşaya yol açtı. Tepkiler üzerine Serdar Denktaş, akşam saatlerinde Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KOALİSYONDAN ÇEKİLME KARARI ÇIKTI

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, yaşananları parti meclisinde ele alacaklarını açıkladı. HP parti meclisi, bugün saat 17.00'de 'hükümetin durumunu değerlendirmek' amacıyla acil olarak toplandı. Toplantıda, HP’nin koalisyondan çekilmesine ilişkin yapılan oylamada 55'e 4 oyla kabul edildi.

ÖZERSAY: HÜKÜMETİ YAŞATMA ÇABASI ORTAYA KOYDUK

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Özersay, "15 aydır şartları zorlayarak elimizden geldiğince çaba ortaya koyduk. Hükümeti yaşatmaya gayret gösterdik. Kolaya kaçmadık" diye konuştu. Özersay, "Bugün gelinen durum son derece rahatsız edici bir hal almıştır. Geldiğimiz durum derin bir güven bulanımın yaşandığı durumdur. Hükümet içerisinde güven bunalımı vardı. Biz Halkın Partisi olarak, her ne pahasına hükümette olalım görüşünde olmadık. Gelinen nokta sineye çekilecek nokta değildir. Yapılan oylamada parti meclisinde 55'e 4 oyla hükümetten çekilme kararı verildi" dedi.

BAŞBAKAN: İSTİFAMI YARIN CUMHURBAŞKANI'NA SUNACAĞIM

HP’nin kararı üzerine açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman da şunları söyledi;

​"Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10.00'da istifamı Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Başbakan Tufan Erhürman'ın görevi iade edeceği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hükümeti kurma görevini Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verecek. Siyasi kaynaklar KKTC'de UBP ile HP'nin koalisyon hükümetini kurabileceği yönünde görüş belirtiyor.

İLK KEZ DÖRTLÜ KOALİSYON KURULDU

KKTC’de 7 Ocak’ta 2018'de yapılan milletvekilliği erken genel seçimiyle mecliste 6 parti temsiliyet hakkı kazandı. Seçimlerde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Y.D.P. (Yeniden Doğuş Partisi) 2 milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini 24 Ocak’ta UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e vermiş ancak Özgürgün hükümeti kuramayınca görevi 30 Ocak’ta iade etmişti. Akıncı da aynı gün CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti. CTP-HP-TDP ve DP’nin hükümet protokolünü 1 Şubat’ta imzalamasının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 2 Şubat’ta yeni kabineyi Akıncı’ya sunmuş ve yeni hükümet Cumhurbaşkanı’ndan onay almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Halkın Partisi Parti Meclisi sonrasında hükümetten çekilme kararını Parti Başkanı Kudret Özersay açıkladı

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