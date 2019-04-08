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DHA DIŞ - KKTC’de memur maaşlarını ödemek için iş insanından alınan ‘avans’ tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, Mart ayındaki memur maaşlarını ödemek için Ercan Havaalanı'nın sahibi iş insanı Emrullah Turanlı'dan avans aldıklarını açıklaması tartışma çıkardı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, Mart ayındaki memur maaşlarını ödemek için Ercan Havaalanı'nın sahibi iş insanı Emrullah Turanlı'dan avans aldıklarını açıklaması tartışma çıkardı. İktidar ortağı ve muhalefet, Dentaş'a yüklendi.

Ada'daki 'maaş tartışması' Denktaş'ın, Meclis'te geçtiğimiz hafta yaptığı konuşma ile başladı. Meclis'te eleştirileri yanıtlayan Denktaş, Ercan Havaalanı'ndan Nisan ayı içerisinde alacakları olduğunu, bu ödemenin bir kısmını ‘avans’ olarak aldıklarını ve maaşları ödediklerini açıkladı.

MİLLETVEKİLLERİNE: ALDINIZ MI MAAŞLARINIZI

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, yerinden 'Avans ile maaşları ödediniz' diye Denktaş'a itiraz etti. Denktaş da, milletvekillerine dönerek, “Maaşlar ödenmeyecek deniyordu aldınız maaşlarınızı?“ diye sordu. Amcaoğlu da, “Avans ile ödediniz“ karşılığını verdi. Denktaş ise sesini yükselterek, “Borçlanma yaptım mı, borçlanma yaptım mı? Ne yaptığımı söyleme“ diye konuştu.

Amcaoğlu'nun karşı cevabı ise; “Nerden avans aldınız, söyleyin duysun Meclis. Brova size avans aldınız. O da çıkar (iş insanı) ben verdim maaşları ödeniyor maaşlar der” dedi.

Denktaş da, “15 milyon ile mi ödeniyor bu maaşlar. Israrla yaydığınız dedikodular sayesinde yazıklar olsun memlekete değil mi? Her gün talepleri karşılamak yazıklar olsun memleket diye karşılanıyor. Hayretsiniz“ şeklinde konuştu.

DEVLETİN İTİBARI SARSILDI

Meclis toplantısından öncesinde bir gazeteye açıklama yapan hükümetin ortağı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Denktaş'a, “Keşke böyle bir şey yapılmasaydı. Piyasada bir işadamından avans alınması konusunda önceden bilgimiz ve onayımız alınmadı. Meselenin 'bir şirketten avans alıp memurun maaşını ödediler' şeklinde aktarılması devletin itibarı açısından da sorunlu bir durum ortaya çıkarmıştır” diye tepki gösterdi.

'20 MİLYON TL ALINDI'

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da, “Hükümetin görevi sadece maaş ödemek değil, ekonomiyi yönetmektir. Maaş ödemeleri için Emrullah Turanlı’ya 15 milyon TL yapılan borçlanma için Borç Komitesi’nin onayı olmadı. Hükümet içerisinde bu adıma onay verilmedi“ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın kürsüde maaş açıklaması (2 Nisan)
Serdar Denktaş'ın Olgun Amcaoğlu ile maaş tartışması (2 Nisan)

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