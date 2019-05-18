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DHA DIŞ - KKTC'de plajda çıplak gezen adama meydan dayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele İlçesi'nin plajında, sahilde çıplak gezen adamı, vatandaşlar darp etti.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele İlçesi'nin plajında, sahilde çıplak gezen adamı, vatandaşlar darp etti.

Olayü İskele'de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 35-40 yaşlarındaki bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen şahısa, plaj görevlisi “Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız” uyarısı yaptı.

Uyarıları dikkate almayan şahıs ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.

Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı; kavgaya bir başka kişinin de dahil olup, çıplak adamı darp ettikleri görülüyor.

Darp edilen şahıs, daha sonra polise teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Plajda çıplak yürüyen şahıs ve kavgası

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