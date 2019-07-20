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DHA DIŞ - KKTC’de Şafak Nöbeti tutuldu -2 (EK GÖRÜNTÜLER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Görüntü Dökümü -------------------- -İnsanların tören alanına gelmesi -Konser -Meşalelerin yakılması -İnsanların meşalelerle yürümesi -Kur’an tilaveti -Askerlerin denizden çıkışı -Uçakların gece uçuşu

Görüntü Dökümü
--------------------
-İnsanların tören alanına gelmesi
-Konser
-Meşalelerin yakılması
-İnsanların meşalelerle yürümesi
-Kur’an tilaveti
-Askerlerin denizden çıkışı
-Uçakların gece uçuşu

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