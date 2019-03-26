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DHA DIŞ - KKTC'de 'sokak kütüphaneleri' projesi başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin önemli 7 noktasına 'Kitap Paylaşım Noktası' kurarak, kütüphaneler projesi başlattı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin önemli 7 noktasına 'Kitap Paylaşım Noktası' kurarak, kütüphaneler projesi başlattı.

LTB'nin, Kütüphaneciler Derneği ile başlattığı proje ile halkın kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amaçlanıyor.

Kütüphanelerde yer alacak kitaplar, LTB ve Kütüphaneciler Derneği tarafından onaylandıktan sonra raflara konulacak. Lefkoşa'da başlatılan sokak kütüphaneciliği projesi daha sonra tüm ilçelere taşınacak.

Kitap noktalarıyla ilgili tanıtım Lefkoşa'nın en popüler bölgesi Kumarcılar Hanı'nda yapıldı. Tanıtıma LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan, LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz ve yetkililer katıldı.

“İSTEYEN ALIP EVİNE GÖTÜREBİLİR”

Tanıtım sonrasında DHA'ya açıklama yapan Harmancı, "Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Kütüphaneciler Derneği ile gerçekleştirdiği proje ile insanlarımız, özgürce kitapları alıp okuyup, isterse yerine koyabilir, isterse evine götürebilir, isterse de başka kitapla takas edebilir. İki farklı bir projeden oluşuyor bu. Bir tanesi yetişkinler için kitaplık diğeri ise engelliler ve çocuklar için. Böylece ülkemizde yeniden kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan da, "Belediyemizin kitapları, kütüphaneleri sokaklara taşımalarından son derece mutluyuz. Çok modern ve çağdaş bir hizmet oldu" şeklinde konuştu. LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz de, "Bizler gururluyuz. Paylaşmak güzeldir. Bizler her rengi her kitabı her yaştaki insanlarımıza paylaşmaktan gururluyuz" diye konuştu.

Bölgede kitapları okuyanlar da 'Kitap Paylaşım Noktaları'ndan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklamaları
Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan'ın açıklamaları
LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz’ün açıklamaları
Vatandaşların düşünceleri

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