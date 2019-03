DHA DIŞ - KKTC'de 'sokak kütüphaneleri' projesi başlatıldı

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan da, "Belediyemizin kitapları, kütüphaneleri sokaklara taşımalarından son derece mutluyuz. Çok modern ve çağdaş bir hizmet oldu" şeklinde konuştu. LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz de, "Bizler gururluyuz. Paylaşmak güzeldir. Bizler her rengi her kitabı her yaştaki insanlarımıza paylaşmaktan gururluyuz" diye konuştu.

Bölgede kitapları okuyanlar da 'Kitap Paylaşım Noktaları'ndan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklamaları

Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan'ın açıklamaları

LTB Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Öksüz’ün açıklamaları

Vatandaşların düşünceleri