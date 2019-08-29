DHA DIŞ - KKTC’de tarihi gün: Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş’a girdi (EK GÖRÜNTÜLER - 5)

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GAZETECİLER, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, 1974'ten sonra kapalı olan 'Hayalet Şehir' Maraş'a girdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ettiği gazeteciler, bölgenin en önemli caddelerinde ve sokaklarında gezinti yaptı. Özersay, “Önümüzdeki dönemde buranın kademeli bir şekilde sivillere açık olacağını samimiyetle söylüyorum“ dedi.

Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu "Hayalet Şehir" Maraş'a girişte gazetecilere askeri yetkililer tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre Kapalı Maraş'ta 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 7 kilise, 1 türbe, 1 mescit, 25 kültür kuruluşu, 2 spor tesisi, 8 okul, 45 hotel, 60 apartman, 143 resmi daire, 99 eğlence yeri, 2 bin 953 ticari iş yeri, harabe ve inşa halinde ise 380 bina olduğu belirtildi.

EN POPÜLER ŞEHİRDİ

Dönemin en polüler şehri olan Maraş Bölgesi'nin toplam 5.3 kilometre karelik bir alana sahip olduğu ifade edildi. Bölge uzunluğunun 4 bin metre, genişliğinin bin 850 metre, sahil şeridinin uzunluğunun ise 3 bin 400 metre olduğu bilgisi verildi.