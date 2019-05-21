HABER

DHA DIŞ - KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Koalisyon hükümetini kurma çalışması yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) liderleri UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan toplantı sonrasında açıklama yaptı. Toplantıdan çıkan sonuçların, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecği ifade edildi. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

'SÜTTEN AĞZIMIZ YANDI'

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşme olmayacak. Muhtemelen bu akşam aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi. Özersay bir gazetecinin, 'toplantının beklenenden uzun sürdüğü' ile ilgili sorusuna, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” cevabını verdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, uyum içerisinde çalışacakları bir koalisyon hükümeti kuracaklarını kaydetti. Tatar, “Uzun zamandır konuları çalışıyoruz. Zaman kaybetmeye gerek yok. Hükümet bir an önce kurulmalı dedik. Bir hafta içinde kuruyoruz. Bundan sonra çalışmalar hızlanacak, Türkiye’nin desteği ile kriz ortamının aşılması için uyum içinde çalışacağız. Uyum çok önemli, yakaladığımıza inanıyorum. Temel prensip ve ilkelerde iki parti arasında sıkıntı yok” dedi.

'TÜRKİYE İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET İSTİYOR'

“Türkiye ile nasıl bir ilişki olacak” sorusuna Tatar, “Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyi. Türkiye’nin de arzu ettiği; istikrarlı ve uyumlu bir hükümettir. Türkiye, ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş ortaya çıkardık” yanıtını verdi.

KKTC'de Ocak 2018'de yapılan seçimlerde mecliste tek başına hükümet kurma sayısını hiç bir parti yakalayamadığı için 4 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu. HP'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından 4'lü koalisyon sona erdi.

KKTC'de 26 miletvekili ile tek başına hükümet kurulabiliyor. KKTC'de Meclis'te UBP'nin 21, HP'nin ise 9 milletvekili bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

UBP ve HP liderlerinin heyetler görüşmesi

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın açıklaması

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklaması

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
TDK Yayınları Bartın ÜniversitesindeTDK Yayınları Bartın Üniversitesinde
5G yıl sonuna kadar Kazakistan’ın üç şehrinde çalışacak5G yıl sonuna kadar Kazakistan’ın üç şehrinde çalışacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

Eskişehir'de 4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

AYM'den tutuklu ve hükümlüler için 'ihlal' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.