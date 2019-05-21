DHA DIŞ - KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Koalisyon hükümetini kurma çalışması yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) liderleri UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan toplantı sonrasında açıklama yaptı. Toplantıdan çıkan sonuçların, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecği ifade edildi. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

'SÜTTEN AĞZIMIZ YANDI'

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşme olmayacak. Muhtemelen bu akşam aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi. Özersay bir gazetecinin, 'toplantının beklenenden uzun sürdüğü' ile ilgili sorusuna, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” cevabını verdi.