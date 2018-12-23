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DHA DIŞ - KKTC'deki siyasilerden Netanyahu'ya tepki: “Kendini kaybetmiş”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 22:59 | Son Güncelleme

İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ‘Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettiği’ yönündeki açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sert tepki geldi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ‘Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettiği’ yönündeki açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sert tepki geldi.

ERSİN TATAR: “KIBRIS’TAKİ HUZUR TÜRKİYE’NİN SAYESİNDE. NETANYAHU BURADAKİ VATANDAŞLARINA SORSUN”
DHA'ya konuşan KKTC ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta asla işgalci değildir. Türkiye, Rumlar tarafından soykırıma uğrayan kardeşlerini kurtaran bir anavatandır" dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Tatar, "Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a yönelik de çirkin ve kabul edilmez sözler söylemektedir. Bunu şiddetle kınıyorum. Erdoğan'dan sonra Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olmuştur. Erdoğan, terör örgütlerine karşı bir mücadele vermektedir. Bunu kimse farklı yerlere çekmemelidir. Kıbrıs Türk halkı anavatanı Türkiye ile var olmuş, var olmaya devam ediyor. Bölgede yalnız kalan bir devlet olan İsrail, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları, ıstırapları bilmiyor mu? Şu unutulmamalıdır ki, Türkiyesiz bir Kıbrıs asla huzurlu değildir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'ta İsrailli yatırımcıların da olduğunu ifade eden Tatar, "İsrail Başbakan'ı buradaki İsrail vatandaşlarına sorsun. Bu ülkede huzur varsa, Türkiye'nin sayesindedir" dedi.

ERHAN ARIKLI: 'ERDOĞAN'A KARŞI SÖZLER KABUL EDİLEMEZ'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, "İsrail Başbakanı, Ortadoğu'daki terör devleti konumunu unutmuş, Kıbrıs Türk halkını Rum katliamlarından kurtaran Türkiye'ye söz söylemiştir. Bu tam anlamıyla haddini aşmaktır. İsrail, önce Ortadoğu'daki terör hareketlerinin hesabını versin. Türkiye hiç bir zaman Kıbrıs'ta işgalci olmamıştır. Türkiye, bu coğrafyada hep kurtarıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı söylemler ise asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Netanyahu, şaçmalamalarını bir tarafa bırakmalıdır" dedi.

FAİZ SUCUOĞLU: “NETANYAHU KENDİNİ KAYBETMİŞ”
UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, "Netanyahu ne diyeceğini şaşırmış. Kıbrıslı Türkler soykırıma uğramıştır. Bu soykırımdan kurtaran Türkiye'ye dil uzatacak kadar kendini kaybetmiştir. Bu asla kabul edilemez" dedi.

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