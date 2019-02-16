DHA DIŞ - KKTC’li sendikacının Türkiye karşıtı sözlerine Başbakan Erhürman’dan tepki

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KIBRIS'ta ara bölgede düzenlenen ‘Federal Çözüm’ başlıklı panelde konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem'in, “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı var oluş mücadelesi vermektedir” sözleri tepki çekti. Panelde konuşan KKTC Başbakanı Erhürman, “Selma Eylem'in konuşmalarını reddediyorum” dedi.

Ada'da sert tartışmalara neden olan panel geçtiğimiz gün ara bölgede yapıldı. Panele KKTC'den Başbakan Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Güney'den ise iktidar partisi DİSİ Lideri Averof Neofitu ve ana muhalefet AKEL Lideri Andros Kiprianu konuşmacı olarak katıldı. Etkinliği düzenleyenlerin arasında yer alan KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem de açılış konuşmasını yaptı.

'TÜRKİYE SİSTEMATİK ASİMİLASYON UYGULUYOR'

Eylem konuşmasında, “Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır, Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan sistematik asimilasyon ve saldırı politikalarına karşı var oluş mücadelesi vermektedir. Türkiye’nin de garantör olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olmaktan çıkartılıp, hakları gasp edilmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde suçlar her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelinen bu durumun sorumlusu ise sadece Türkiye değil, Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcileri yanında hukuki sorumluluklarından kaçan AB ve BM gibi uluslararası camiadır” dedi.