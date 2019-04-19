DHA DIŞ - Klingbeil: Kramp-Karrenbauer başbakan adayımız değil

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Federal Koalisyon Hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Başbakan Angela Merkel’in parti genel başkanlığında halefi seçilmiş Annegret Kramp-Karrenbauer’i başbakan adayı olarak seçmek gibi bir düşünceleri olmadığını açıkladı.

SPD çevrelerinden uzun zamandır seslendirilen, “Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanlığına seçilmiş Annegret Kramp-Karrenbauer’i başbakanlığa taşıma niyetinde değiliz” görüşüne açıklık getiren SPD Genel Sekreteri Klingbeil, “Biz SPD olarak Sayın Merkel ile bir koalisyon yaptık. Başbakan olarak da onu seçtik. Bu konuda söylenecek her şey bundan ibarettir” dedi.

Saarbrücker Zeitung’a açıklamalarda bulunan Klingbeil, “Birlik Partileri CDU-CSU, kabinede Başbakan Merkel’in halefi konusunda isim spekülasyonlarına son vermelidir” çağrısında bulunurken, Federal Kabine’nin Birlik Partili Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ile Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer gibi bazı isimleri de büyük koalisyon anlaşmasına uymadıkları, imzalan hedeflerin hayata geçirilmesini engelledikleri iddiasıyla eleştirdi.