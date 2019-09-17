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DHA DIŞ- Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi.

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi. Konsolosluk binasında düzenlenen etkinliğe, cemaat liderleri, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, St. Dimitrios Ortadoks Kilisesi, Süryani Kilisesi, Avrupa Türk Ehlibeyt temsilcileri misafirlere hitap etti.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Kerbela’nın bir utanç hadisesi ve Müslümanlar açısından tarihin en karanlık, en dehşet verici olayı olduğunu ifade etti.

Erciyes, “Hz. Peygamberin torunu, cennet çiçeği Hz. Hüseyin ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu 70 kadar yakını katledilmiştir. Hazreti Hüseyin, Kerbela'da ümmetin birliği ve diriliği için en acımasız işkencelere direnmiştir” dedi.

Barış Ceyhun Erciyes konuşmasını şöyle sürdürdü: “İbadet yerlerimize yönelik istenmeyen olaylar meydana gelebilmektedir. Hala toplumumuzun karşılaştığı birçok sorun mevcuttur. Bunların aşılabilmesi için birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek sürdürmemiz gerekiyor. Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi, ‘Bir olmaya diri olmaya’ devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, gözümüzü kapattığımızda hayalini kurduğu vatanımız, bu bayrak hepimizin bayrağıdır.”

Köln Başkonsolosu Erciyes, yurt dışında yaşayan Alevi toplumunun dini ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bilgi paylaşımında da bulundu. Erciyes, "Malumunuz olduğu üzere, yurtdışında yaşayan Alevi toplumumuzun talepleri doğrultusunda, 2007 yılından bu yana ülkemizden Dede, Zakir, 12 Hizmet Görevlisi olmak üzere, Alevi alan uzmanları yurtdışında çeşitli ülke ve şehirlerde görevlendirilmektedir. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen söz konusu çalışma, bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’mıza geçmiştir. Bu çerçevede, başta Almanya olmak üzere, toplam 8 Avrupa ve Balkan ülkesinde 54 farklı merkezde 111 Alevi alan uzmanı, bu yıl 28 Ağustos-28 Ekim tarihleri arasında çeşitli sürelerde görevlendirilmişlerdir. Söz konusu proje, Almanya’daki Alevi toplumunun, devletimizin de desteğiyle, ülkemizdeki Alevi dernekleriyle bağlarının korunması ve karşılıklı iletişimlerinin artırılması bakımından önemli fayda sağlamaktadır" dedi.

Erciyes, "Peygamberimizin çiçeği İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitleri’ni bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Aşure Günü etkinliğinin ardından davetlilere aşure ikramı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aşure Günü etkinliğinden görüntüler
-Ziyaretçilerin yemek alması
-Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes’in konuşması

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