DHA DIŞ- Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu, Aşure Günü etkinliği düzenledi. Konsolosluk binasında düzenlenen etkinliğe, cemaat liderleri, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü, St. Dimitrios Ortadoks Kilisesi, Süryani Kilisesi, Avrupa Türk Ehlibeyt temsilcileri misafirlere hitap etti.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Kerbela’nın bir utanç hadisesi ve Müslümanlar açısından tarihin en karanlık, en dehşet verici olayı olduğunu ifade etti.

Erciyes, “Hz. Peygamberin torunu, cennet çiçeği Hz. Hüseyin ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu 70 kadar yakını katledilmiştir. Hazreti Hüseyin, Kerbela'da ümmetin birliği ve diriliği için en acımasız işkencelere direnmiştir” dedi.

Barış Ceyhun Erciyes konuşmasını şöyle sürdürdü: “İbadet yerlerimize yönelik istenmeyen olaylar meydana gelebilmektedir. Hala toplumumuzun karşılaştığı birçok sorun mevcuttur. Bunların aşılabilmesi için birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek sürdürmemiz gerekiyor. Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi, ‘Bir olmaya diri olmaya’ devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, gözümüzü kapattığımızda hayalini kurduğu vatanımız, bu bayrak hepimizin bayrağıdır.”