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DHA DIŞ - Kolombiya'da Türk profesörün öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

  Türk Profesör Ramazan Gençay'ın Kolombiya'da bir süre kendisinden haber alınamaması ve ardından ölü bulunması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kolombiya (DHA) - Türk Profesör Ramazan Gençay'ın Kolombiya'da bir süre kendisinden haber alınamaması ve ardından ölü bulunması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kanada Simon Frazer Üniversitesi'nden ekonomi profesörü olan ve bir program için gittiği Kolombiya'da 6 Aralık 2018'de kaybolan, cesedi 24 Aralık'ta bulunan Türk Profesör Ramazan Gençay'ın ölümü ile 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutiérrez, şüphelilerin Medellin'de gözaltına alındığını; sorgularının sürdüğünü duyurdu. Gutiérrez, gözaltına alınan şüphelilerin fotoğrafını da basın mensupları ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ramazan Gençay'ın arşiv görüntüsü

Gözaltına alınanların fotoğrafı

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