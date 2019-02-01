DHA DIŞ - Kolombiya'da Türk profesörün öldürülmesi ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Kolombiya (DHA) - Türk Profesör Ramazan Gençay'ın Kolombiya'da bir süre kendisinden haber alınamaması ve ardından ölü bulunması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kanada Simon Frazer Üniversitesi'nden ekonomi profesörü olan ve bir program için gittiği Kolombiya'da 6 Aralık 2018'de kaybolan, cesedi 24 Aralık'ta bulunan Türk Profesör Ramazan Gençay'ın ölümü ile 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Medellin Belediye Başkanı Federico Gutiérrez, şüphelilerin Medellin'de gözaltına alındığını; sorgularının sürdüğünü duyurdu. Gutiérrez, gözaltına alınan şüphelilerin fotoğrafını da basın mensupları ile paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ramazan Gençay'ın arşiv görüntüsü
Gözaltına alınanların fotoğrafı
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