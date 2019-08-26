HABER

DHA DIŞ- Kontrolden çıkan araç, refüjdeki büyük kayaya çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:49 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir partiden dönen gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkınca refüjdeki büyük bir kayaya çarptı.

Brezilya, (DHA)- Brezilya’da bir partiden dönen gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkınca refüjdeki büyük bir kayaya çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Nova Xavantina şehrinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Lucas Eduardo Jesus Lima (18) ve Luciano Mendes Alves’in (20) bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak, refüjdeki büyük kaya parçasına çarptı. Çarpışma sonucu araç takla attı, o sırada yoldan geçen insanlar durarak gençleri arabadan çıkarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans geldi ancak gençler kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Lucas’ın ehliyetinin olmadığı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Otomobilin kayaya çarpması
-Otomobilin çarpmanın etkisiyle durması
-Çevredeki insanların durarak kaza yapan araca yardım etmeleri

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Türkmen gençlere gazetecilik eğitimiTürkmen gençlere gazetecilik eğitimi
'Doğu'nun Çukurova'sı bölgeyi besliyor 'Doğu'nun Çukurova'sı bölgeyi besliyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.