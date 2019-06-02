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DHA DIŞ - Kontrolden çıkan cruise gemisi, bir gemiye ve limana böyle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı.

İtalya (DHA) - İtalya'nın turizm kenti Venedik'te kontrolden çıkan cruise gemisi, içinde 130 yolcunun bulunduğu bir gemiye ve limana çarptı. Sabah 09:00 sıralarında meydana gelen kazada en az 5 kişi yaralandı. Kaza cruise gemisi ve limandakilerce an be an kaydedildi. Kaza sırasında limanda bulunan insanların kaçtığı anlar ve cruise gemisini çarptığı gemideki insanların limana atlayarak kurtulma çabaları ve bazılarının denize düştüğü o anlar da amatör kameralarca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Geminin kaza anlarına dair çok sayıda farklı açıdan görüntü

Limanda kaçışan insanlar

Kaza sonrası görüntüler

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