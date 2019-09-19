HABER

DHA DIŞ- Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Çin’de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı.

Çin, (DHA)- Çin’de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Çin’de 50 bin ton ağırlığındaki ‘Hua Jiang 17’ isimli kargo gemisi, Taizhou kentindeki bir limandan ayrıldığı sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan gemi, çarptığı iskelenin yıkılmasına sebep oldu. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerel medya, limanın bir süre kapatıldığını, kazaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Geminin iskeleye çarpma anı
-İskelenin yıkılması
-Kaza anının farklı açıdan görüntüsü

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada 
Üniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliyeÜniversiteli İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücüye tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.