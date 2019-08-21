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DHA DIŞ- Köpek, kanserden ölen sahibinden 15 dakika sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

İskoçya’da kanser hastası olan Stuart Hutchinson’ın köpeği Nero, sahibinin ölümünden 15 dakika sonra öldü.

Vahdet Ayaz, (DHA)- İskoçya’da kanser hastası olan Stuart Hutchinson’ın köpeği Nero, sahibinin ölümünden 15 dakika sonra öldü.

İskoçya’nın Clackmannan bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Stuart Hutchinson, 2011 yılında beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra çeşitli ameliyatlara girdi ve kemoterapi gördü. Ancak durumu hem 2014, hem de 2018'de tekrarladı ve kanserin beynine, kemiklerine ve pelvisine yayıldığı öğrenildi. 11 Ağustos’ta yaşamını yitiren Stuart’ın sürekli beraber olduğu köpeği Nero, Stuart’ın ölümünden 15 dakika sonra öldü.

‘O VE NERO HEP BERABERDİ’

Yerel medyaya konuşan Stuart’ın annesi Fiona, “Stuart 13.15 sıralarında ve Nero da ondan 15 dakika sonra öldü. 3 köpeği vardı ama o ve Nero hep beraberdi” dedi. Stuart’ın eşi Danielle ise “Nero ve Stuart hep beraberlerdi. 4 ay önce hastaneden eve getirdik. Evinde ölmek istedi. Bu beklediğimiz bir şeydi ama yine de şok edici” ifadelerini kullandı.

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