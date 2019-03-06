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DHA DIŞ - 'Koruma okulu’ görevlileri, öldüresiye dayağı sadece izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Rusya'da koruma görevlisi yetiştiren bir okul önünde bir grup saldırgan, yere düşürdükleri genci öldüresiye dövdü.

Rusya (DHA) - Rusya'da koruma görevlisi yetiştiren bir okul önünde bir grup saldırgan, yere düşürdükleri genci öldüresiye dövdü. Okulun görevlileri ise o anları izledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası izleyenler büyük tepki gösterdi.

Olay Rusya'nın Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde yer alan Belgorod Oblastı'nın Belgorod şehrinde meydana geldi.

Stary Oskol bölgsinde gerçekleşen olayda bir grup saldırgan, hedeflerindeki bir kişiyi ellerinde sopalarla uzun süre dövüyor. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda koruma görevlisi ve güvenlik görevlisi yetiştiren okulun hemen önünde gerçekleşen saldırıda sesleri duyan görevlilerin dışarı çıktığı ve ölümüne dayağı sadece izledikleri görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler büyük
tepki gösterdi.
Kavganın nedeni bilinmezken, yaralı gencin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganların bir kişi dövmesi

Görevlilerin okuldan çıkıp izlemesi

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