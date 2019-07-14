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DHA DIŞ - Kosova'da 15 Temmuz darbe girişimi fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 3'üncü yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'daki Prizren Başkonsolosluğu’nda darbe girişimi gecesine ait fotoğrafların yer aldığı resim sergisi açıldı.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 3'üncü yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'daki Prizren Başkonsolosluğu’nda darbe girişimi gecesine ait fotoğrafların yer aldığı resim sergisi açıldı.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen sergi yaklaşık bir hafta açık kalacak. DHA mikrofonlarına konuşan Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, FETÖ Terör Örgütü'nün Türkiye’de darbe teşebbüsünün 3'üncü yıldönümünde hem Türkiye hem de yurtdışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Altunya, “Amacımız bu teşebbüsün hem yurt içinde hem yurt dışında unutturulmaması” dedi. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, Priştine'deki Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin girişimiyle, FETÖ Terör Örgütü'nü anlatan 'The Network' isimli belgesel filmin gösterimi olacak.

Görüntü Dökümü

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- Prizren

- Prizren Başkonsolosluğu dış çekim

- Resim sergisinden detaylar

- Başkonsolos Eylem Altunya'nın açıklaması

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