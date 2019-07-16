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DHA DIŞ - Kosova'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kosova'da Balkanların en büyük camilerinden olan Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'nde, Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da Balkanların en büyük camilerinden olan Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'nde, Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi Sinan Paşa Camii'ndeki mevlide, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KOSOVA'DAKİ TARİHİ CAMİİ DE SELA OKUNDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Sinan Paşa Camii'nde okunan sela ardından cemaate bir konuşma yapan T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş, ''15 Temmuz gecesi aziz milletimiz abdestlerini alıp çıplak elle hain bir işgal girişimine dur dedi” ifadelerini kullandı.

‘15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN DUALAR OKUYORUZ’

DHA'ya konuşan T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde dünyanın her yerinde olduğu gibi Kosova'da da 15 Temmuz şehitlerini saygıyla yad ettiklerini söyledi. Büyükelçi Sakar, FETÖ terör örgütünün içyüzünü ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan belgesel film 'The Network'ü Kosovalı izleyenlerle buluşturduklarını ardından Kosovalı üst düzey siyasilerin de katıldığı bir resepsiyonla terör örgütü FETÖ'nün girişimleri ve Türk halkının demokrasisini korumak için 3 yıl önce verdiği mücadeleyi anlattıklarını söyledi.

Prizren'de de 15 Temmuz şehitleri için okunan mevlide katıldıklarını belirten Sakar, bu akşam şehitlerimiz için dualar okunacak dedi. KDTP Milletvekili Fikrim Damka da, Türkiye'de 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldığını söyledi ve bu destanı gençlerimize aktarmamız gerekir dedi. 15 Temmuz şehitleri için Kosova'da da mevlit okutulduğunu söyleyen Damka, Allah bir daha Türk milletine bu tür hain girişimler yaşatmasın dedi. Gecede 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

Görüntü Dökümü:

- Sinan Paşa Camii de sela okunması

- T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar konuşması

- KDTP Milletvekili Fİkrim Damka Konuşması

- T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş konuşması

- Kuran okunması

- Detay

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