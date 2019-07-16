DHA DIŞ - Kosova'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da Balkanların en büyük camilerinden olan Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'nde, Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri için mevlid okundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi Sinan Paşa Camii'ndeki mevlide, Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KOSOVA'DAKİ TARİHİ CAMİİ DE SELA OKUNDU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Sinan Paşa Camii'nde okunan sela ardından cemaate bir konuşma yapan T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş, ''15 Temmuz gecesi aziz milletimiz abdestlerini alıp çıplak elle hain bir işgal girişimine dur dedi” ifadelerini kullandı.