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DHA DIŞ - Kosova'da banka soygununda, soyguncu ve polisin hayatını kaybettiği çatışma kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:08 | Son Güncelleme

Kosova'da banka soygunu sırasında bir polis memuru ile banka soyguncusu hayatını kaybetti.  Kosova'da son günlerde artan banka soygunu olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da banka soygunu sırasında bir polis memuru ile banka soyguncusu hayatını kaybetti.

Kosova'da son günlerde artan banka soygunu olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kosova'nın İstog şehrinde yaşanan olayda soyguncu müşteri gibi bankaya girdi. Müdürün odasına giren soyguncu silahını göstererek, yanında getirdiği paraya paraların doldurulmasını istedi. Bir vatandaşın durumu polise bildirmesi sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.
Polis ile çatışmaya giren soyguncu, bir polisi vurduktan sonra öldürüldü. Hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

KOSOVA POLİSİ'NDEN OLAYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA
Kosova polis teşkilatından olaya dair şu açıklama yapıldı:
"Ekiplerimiz kendilerini korumak için açılan ateşe, ateşle karşılık vermeye mecbur kalarak soyguncuyu etkisiz hale getirdiler. Polis müdahalesi sırasında meydana gelen silahlı çatışmada bir polis memuru ağır yaralanıp İpek Hastanesi'ne kaldırıldı. Memurumuz hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede şüphelinin yanında bir el bombası, bir tabanca ve mermiler bulundu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kahverengi patlolu soyguncunun banka içindeki görüntüsü
- Çatışma anı
- Vurulan soyguncunun yerdeki görüntüsü

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