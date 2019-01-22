HABER

DHA DIŞ - Kosova'da maden ocağında trafo patladı, 100 işçi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı’nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.

Enis TABAK, Prizren, (DHA) - Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı’nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

Olayda yaralanan 3 işçi Priştine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Stantrg İşçileri Sendika Başkanı Shyqyri Sadiku, “Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça’da da elektrikler kesilmiş durumda” dedi.

Görüntü Dökümü:

- Maden ocağının görüntüsü

- Mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen işçilerin fotoğrafı

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bariyerler yükseltildi 100 metre yürümemek için yeni bir yol keşfettilerBariyerler yükseltildi 100 metre yürümemek için yeni bir yol keşfettiler
Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Eleştiriler art arda geldi, Fazıl Say sessizliğini bozdu!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

Konsensus seçim anketi sonucunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adapazarı'nda hafriyat kamyonu çocuğu ezdi, şoförü pompalıyla kovaladılar

Kamyon çocuğu ezdi! Ailesi kurşun yağdırdı!

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.