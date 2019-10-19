HABER

DHA DIŞ - Kosova'da, PKK/YPG propagandasına, vatandaşlardan 'asker selam'lı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 22:28 | Son Güncelleme

KOSOVA'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kadınlar Ağı (RRGK) tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/YPG eyleminde açılan 'Rojava için diren' pankartına, çevrede bulunan vatandaşlar 'asker selamı' vererek tepki gösterdi.

Enis TABAK/Prizren (DHA)- KOSOVA'nın başkenti Priştine'de, Kosova Kadınlar Ağı (RRGK) tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/YPG eyleminde açılan 'Rojava için diren' pankartına, çevrede bulunan vatandaşlar 'asker selamı' vererek tepki gösterdi.
Priştine'de, RRGK tarafından PKK/YPG'ye destek için düzenlenen eylem düzenlendi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Kosovalı Türk Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ile Kosova Meclisi'nde 2 sanalyeye sahip Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) temsilcileri ise eyleme tepki gösterdi. Tepkinin büyümesi üzerine çok sayıda kişi Prizren'deki KDTP Genel Merkez binası önünde toplanarak terör örgütü propogandası yapmak isteyenleri protesto etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, bu tür girişimlerin çirkin olduğunu Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluğun her zaman baki olduğunu söyledi. Yağcılar, Mehmetçiğin her zaman gittiği her yere barış götürdüğünü söyledi. Burada okunan basın bildirisinde, RRGK'nın düzenlemiş olduğu eylem kınandı ve Mehmetçiğin operasyonu desteklendi. KDTP milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferra Şinik'in açıklamalarının ardından parti temsilcileri ile vatandaşlar Kosova, Türkiye ve Arnavutluk bayrakları açarak asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Priştine'deki PKK/YPG gösterisi
-Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar röportajı
-Detay

PARTNERYeni filmi için tanınmayacak hale geldiYeni filmi için tanınmayacak hale geldi
Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olayDemledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay
İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralarİşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

Demledikleri çay sonları oldu! Aksaray'da iki genç ölü bulundu

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

19 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı!

Dikkat: Meteoroloji uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.