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DHA DIŞ - Kosova'da seçmen sayısı, nüfustan fazla çıktı… Vatandaşlar da şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kosova'da 6 Ekim’de yapılacak olan genel seçimler öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da 6 Ekim’de yapılacak olan genel seçimler öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de yapılacak olan erken genel seçimde 1 milyon 972 bin 466 kişinin oy kullanabileceğini duyurdu ancak resmi rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyon 739 bin 825.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, vefat eden ya da Kosova vatandaşlığından çıkan 33 bin 791 kişinin de seçmen listesinden adının silindiğini açıkladı. Seçmen kütüğünde ölen vatandaşların seçmen listelerinden çıkarılmadığı, dolayısıyla bunun da aradaki sayı farkında etken olduğu belirtildi.

SEÇİM KOMİSYON ÜYESİ: HATA DÜZELTİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kosova Merkez Seçim Komisyonu Türk asıllı üyesi Ercan Şpat, DHA'ya yaptığı açıklamada, seçmen sayısının nüfustan çok olduğunu; ölenlerin ve ülke dışına göçenlerin seçim komisyonunca hala seçmen görünüyor olmasının, bunun en önemli nedeni olduğunu söyledi. Sayıdaki bu tutarsızlığın giderilmesi için çalışıldığını belirten Şpat, “Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak komisyonları bu konuda yoğun şekilde çalışıyor. Bunun bir an evvel düzeltilmesi lazım” dedi.

VATANDAŞLAR DA DURUMA GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Resmi kayıtlarda nüfustan çok seçmen çıkması, Kosovalıları da tebessüm ettirdi. Ortada komik bir durumun olduğunu söyleyen Kosovalılar, ölmüş olan kişilerin hala seçmen göründüğünü; resmi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an evvel düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kosovadaki seçimlerden Arşiv görüntü
- Ercan Şpat - Kosova Seçim Komisyonu Üyesi ile röportaj
- Vatandaşlarla röportajlar

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