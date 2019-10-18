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DHA DIŞ - Kosova'da, terör örgütü FETÖ'yü anlatan 'The Network' belgeseline yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

KOSOVA'da, terör örgütü FETÖ'nün içyüzünü ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'The Network' adlı belgesele yoğun ilgi gösterildi.

Enis TABAK, Prizren (DHA)- KOSOVA'da, terör örgütü FETÖ'nün içyüzünü ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'The Network' adlı belgesele yoğun ilgi gösterildi.
Kosova Türk Dernekler Federasyonu tarafından Prizren'deki Kültür Evi salonunda gösterilen belgesele Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Numan Baş, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, Marif Okulları Müdürü Mesut Özbaysar ile çok sayıda davetli katıldı. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, "FETÖ terör örgütünün o çirkin yüzünü anlatan bir belgeselin Kosova'da gösterilmesinden memnunuz. Bu belgesel sayesinde FETÖ terör örgütünün içyüzünü dünya görmüş oluyor. Bu tür çirkin girişimlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.
Türkiye Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar ise terör örgütü FETÖ'nün kitlelere ulaşması için mesaj veren bu belgeselin Kosova halkıyla paylaşılmasının yararlı olacağını söyledi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fikrim Damka da, terör örgütü FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kadrolarına kadar sızan bir örgüt olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından İngiliz gazeteci Andrew Wilson'un çektiği ve TRT WORLD tarafından hazırlanan 'The Network' adlı belgesel gösterildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar röportajı
-KDTP Milletvekili Fikrim Damka röportajı
- T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar röportajı
- Detaylar

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