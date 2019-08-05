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DHA DIŞ - Kosovalı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

Kosovalı Türk asıllı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı.

Enis TABAK, Priştine (DHA) - Kosovalı Türk asıllı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti son yolculuğuna uğurlandı. Göğüs kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden usta gazeteci ve aynı zamanda yazar olan Burbuçe Ruşiti, başkent Priştine'deki Dragodan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uzun yıllar gazetecilik ve yazarlık yapan Ruşiti, Priştine Televizyonu’nda kültür programları yaptı. 1998 ila 1999 yılları arası Kosova'da yaşanan savaştan kaçmayarak Kosova'daki gelişmeleri NTV aracılığıyla Türkiye’nin yanı sıra dünyaya duyurdu.

Ruşiti, Kosova'nın tek kadın savaş muhabiriydi. Savaş sonrası kaleme aldığı 'Kokunu Özledim Kosova' kitabıyla savaşta yaşadıklarını anlatan Ruşiti, uzun yıllar Türkiye'ye Kosova'daki gelişmeleri alaktardı. 10 yıl önce ABD'deki oğlunun yanına yerleşen gazeteci, göğüs kanseri teşhisi ardından son bir kaç yıl kanserle mücadele etti. Hastalığının ilerlemesiyle ülkesi Kosova'ya dönen Ruşiti, dün Priştine'de hayatını kaybetti. Ruşiti, 2 çocuk annesiydi.

DHA'ya konuşan Kosova Türk Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Aslan, Ruşiti'nin savaşın en zor sürecinde Kosova'da kalarak, savaşta yaşanan katliamları dünyaya duyurduğunu söyledi. Savaş sırasında birlikte habercilik yaptığı meslektaşları da, Burbiçe'nin çok önemli bir gazeteci olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Dragodan Camii detay
-Ruşiti’nin meslektaşı Ercan Kasap’ın konuşması
-Ruşiti’nin meslektaşının konuşması
-Ruşiti’nin akrabasının konuşması

-Kosova Türk Gazeteciler Derneği Başkanı İbrahim Aslan’ın konuşması
-Cemaat ve detaylar
-Cenaze aracının gelişi
-Tabutun taşınması
-Cenaze namazı
-Tabutun tekrar cenaze aracına koyulması

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