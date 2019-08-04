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DHA DIŞ - Kosova'nın savaş muhabiri Türk gazeteci Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Kosovalı Türk asıllı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosovalı Türk asıllı savaş muhabiri Burbuçe Ruşiti hayatını kaybetti.

Burbuçe Ruşiti’nin (50) göğüs kanseri olduğu ve Priştene’de bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ruşiti’nin ölümü başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere tüm Kosovalıları derinden üzdü.

SAVAŞI DÜNYAYA DUYURDU
Uzun yıllar Priştine Televizyonu'nda kültür programları yapan, aynı zamanda yazar olan Ruşiti 1998 ila 1999 yılları arasında Kosova savaşı sırasında Kosova'dan kaçmayarak Türk televizyon kanalı NTV'nin savaş muhabiri olarak görev yapmıştı.

Ruşiti, 10 yıl ABD'de yaşamını sürdürdü. Savaş sonrası 'Kokunu Özledim Kosova' isimli bir kitap kaleme alan Ruşiti'nin çok sayıda şiir kitabı da vardı.

Kosova Türk Gazeteciler Derneği de Ruşiti'nin vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Burbuçe Ruşiti, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Priştine'deki şehir mezarlığında toprağa verilecek.

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