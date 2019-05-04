DHA DIŞ - Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi 1.5 saat sürdü

Rusya (DHA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 25 Nisan Vladivostok’ta gerçekleşen görüşmeyle ilgili Donald Trump’a bilgi verdi. Putin, Pyongyang’ın taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmesine, Kuzey Kore’ye yaptırım baskısını azaltma yönündeki adımların eşlik etmesi gerektiğinin altını çizdi” ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesinin ABD’nin girişimi üzerine gerçekleştiğini belirten Kremlin, “Venezüella’yla ilgili görüş alışverişi sırasında Rusya Devlet Başkanı, sadece Venezüellalıların ülkenin geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Bununla birlikte iç işlerine dış müdahale, Caracas’taki iktidarı kuvvet yoluyla değiştirme çabaları, krize politik çözüm bulma umudunu baltalıyor” diye açıkladı. Açıklamada, her iki liderin, yapıcı nitelik taşıyan bu telefon görüşmesinden memnuniyetini dile getirdiği aktarıldı.

