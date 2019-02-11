DHA DIŞ - Kurtarma gemisine Alan Kurdi'nin adı verildi

İspanya (DHA) - Akdeniz’de sığınmacıları kurtarma görevini sürdüren ‘Professor Albrecht Penck’ isimli gemiye, Eylül 2015’te Bodrum açıklarında boğularak ölen Suriyeli Alan Kurdi’nin adı verildi.

2 Eylül 2015'te Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi’nin cansız bedeni Bodrum sahilinde bulunmuştu. Alan Kurdi'nin sahildeki yürek burkan o hali DHA muhabirince fotoğraflanmış; fotoğraf tüm dünyada ses getirmiş; uluslararası camiada mülteci krizinin yeniden tartışılmasına neden olmuştu.

Alman yardım kuruluşu olan Sea-Eye, Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerini sürdüren ‘Professor Albrecht Penck’ adlı geminin ismini değiştirerek ‘Alan Kurdi’ yaptı. Yeni ismi ile hayat kurtarmaya devam edecek gemi için İspanya’nın Balear Takımadaları'na ait Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca’da bir limanda tören düzenlendi. Törene Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, halası Tima Kurdi, politikacılar, dernek görevlileri, gönüllüler ve bölgede yaşayanlar katıldı.