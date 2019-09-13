DHA DIŞ- Kuveyt’te polis ile askeri aracı çalan genç arasında kovalamaca

Kuveyt, (DHA)- Kuveyt’te bir genç, askeri cip çaldı. Polis, çaldığı araçla çok sayıda araca da çarpan genci, 1,5 saat süren kovalamanın ardından gözaltına aldı.

Kuveyt’in Sabhan bölgesinde, 20 yaşındaki bir genç, askeri cip çaldı. Kovalama sırasında çok sayıda araca çarpan genç, amatör kameralarca görüntülendi. Görüntülerde, gencin çaldığı askeri cipin anayolda geri hareket ettiği ve arkasında bulunan otomobile çarptığı; ardından ileriye giderek önündeki diğer askeri cipe çarptığı görülüyor. Bunu birkaç kez tekrarlayan genci durdurmak için cipin kapısını açmaya çalışan askerler ise başarısız olunca, genç, yan yola girerek uzaklaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde, gencin kullandığı cipin, diğer askeri cipler tarafından kovalandığı görülüyor.

20 yaşında olduğu belirtilen gencin, polis tarafından gözaltına alındığı ve hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Gencin askeri ciple anayolda araçlara çarpma anı

-Askerlerin genci durdurmak için cipin kapısını açmaya çalışması

-Yan yola girerek uzaklaşan genç

-Gencin diğer askeri cipler ile kovalanma anları

-Detaylar

