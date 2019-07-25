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DHA DIŞ - Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi’ne 2 füze atışı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi’ne yarım saat içinde 2 füze atışı yaptı.

Kuzey Kore, (DHA)- Kuzey Kore, Doğu Çin Denizi’ne yarım saat içinde 2 füze atışı yaptı. Güney Koreli yetkililer, füzelerin cinsinin bilinmediğini duyurdu.

Füzeler, Kuzey Kore’nin Wonsan şehrinden, Doğu Çin Denizi’ne atıldı. İlk füzenin yerel saatle 05.34, diğerinin ise 05.57 sıralarında fırlatıldığı; Güney Koreli yetkililerin, fırlatılan füzelerin cinsini belirleyemediği belirtildi. Füzelerin uçuş mesafesinin 430 kilometre olarak belirlendiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ve ABD’li yetkililerin, füzelerin cinsini belirlemeye çalıştığı belirtildi.

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