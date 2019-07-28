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DHA DIŞ- Kuzey Kore’nin el koyduğu Rus balıkçı gemisi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore’nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya, (DHA)- Kuzey Kore’deki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore’nin el koyduğu balıkçı gemisinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Pyongyang’daki Rusya Büyükelçiliği, Kuzey Kore tarafından el koyulan ‘Xiang Hai Lin 8’ isimli balıkçı teknesinin salındığını, sosyal medyada yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “27 Temmuz’da, Rus diplomatik ajansının koordine çalışması, balıkçı teknesi ‘Xiang Hai Lin 8’in serbest bırakılmasını sağladı. Yerel saatle 16.00’da, Kaptan Verevka’nın serbest bırakılması konusunda, Kuzey Kore tarafına bilgi verildi. Saat 19.30'da, gemi, Wonsan limanının iskelesinden ayrıldı ve 2 Güney Koreli mürettebatın karaya çıkacağı Sokcho'ya (Güney Kore) doğru yola çıktı” ifadeleri kullanıldı.

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