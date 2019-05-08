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DHA DIŞ - Kuzey Kutbu Konseyi ortak bildirisine ABD baskısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:49 | Son Güncelleme

ABD ve Rusya’nın da dâhil olduğu Kuzey Kutbu’nu küresel ısınmanın etkilerinden korumak için oluşturulan Arktik Konseyi hazırladığı bildirgede, ABD’den gelen baskı nedeniyle küresel ısınma ile ilgili tüm ifadeleri kaldırdığını duyurdu.

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD ve Rusya’nın da dâhil olduğu Kuzey Kutbu’nu küresel ısınmanın etkilerinden korumak için oluşturulan Arktik Konseyi hazırladığı bildirgede, ABD’den gelen baskı nedeniyle küresel ısınma ile ilgili tüm ifadeleri kaldırdığını duyurdu.

New York Times gazetesinin haberine göre, küresel ısınma ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kurulduğu günden bu yana Konsey ilk kez ortak bir bildiri yayımlayamadı.

Kuzey Kutbu bölgesindeki hükümetleri ve yerli halkının karşılaştığı sorunları ele almak için 1996 yılında kurulan devletlerarası konseye ABD, Kanada, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Rusya ve İzlanda dahil olmuştu.

Gazetenin diplomatlara dayanarak verdiği haberde Kuzey Kutbu’nda doğal kaynakları koruma ve küresel ısınma ile mücadele konularında oluşturulacak iki yıllık çalışma projesine ABD’nin arka çıkmadığı ve diğer ülkelere de durdurmaya çalıştığı aktarıldı.

Habere göre, müzakerelere katılan diplomatlar ABD’nin küresel ısınma konusundaki son araştırmalara ve Paris Anlaşması’nın amaçlarına değinmek istemiyor. Ancak bilim insanları Kuzey Kutbu’nun dünya ortalamasına göre zehirli gazlardaki salınımın artmasından dolayı çok daha hızlı ısındığı uyarısı yapıyor.

Gazete, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun zirvede yaptığı konuşmasında iklim değişikliği etkilerini önemsediklerinin altını çizdiğini ancak Çin’in bölgedeki etkilerinin daha fazla artmasından duyduğu endişelere odaklandığını aktardı.

Pompeo, Kuzey Kutbu’ndaki deniz sularının erimesinin deniz taşımacılığı için ekonomik bir fırsat olacağını da söyledi.

Kuzey Kutbu’ndaki bütün kaynakların yarıdan fazlası Rusya'nın, beşte biri ise ABD'nin egemenlik sahasında bulunuyor.

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