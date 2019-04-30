HABER

DHA DIŞ - Ladygin: Rusya ve Türkiye beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Rusya ve Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdür Yardımcısı Sergey Ladygin, Rusya ve Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ladygin, IDEF-2019 fuarında ‘Zvezda’ kanalına yaptığı açıklamada, “Uluslararası IDEF-2019 fuarında bu sene Rusya havacılık aracı, hava savunma araçları dâhil olmak üzere 400’den fazla teknik araç sunuyor. Hiç şüphesiz ki, asıl ilgiyi hava savunma kompleksi çekti, çünkü herkes Türkiye ile S-400 sevkiyatına ilişkin ses getiren projeyi biliyor. En yakın zamanda, bu proje başarıyla yerine getirilmeye başlanacak. Ayrıca, Türkiye ile uçak ve helikopter alanında yüksek teknolojili işbirliğini gerçekleştirmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Ladygin, Rusya ve Türkiye arasında bu tür görüşmelerin başlatıldığını belirterek, “Bu tür görüşmeleri yürütüyoruz, bunlar çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Beşinci nesil savaş uçaklarına ilişkin de görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Ladygin, Rus silahlarının Türkiye’deki varlığının hiçbir şekilde Amerikan silahlarının işlemesine engel olmayacağını ekledi.

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
İzmir'de futbol ekonomisi konuşulduİzmir'de futbol ekonomisi konuşuldu
TEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandıTEM'de zincirleme kaza; çıkarılmayı bekleyen yaralıya serum bağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.