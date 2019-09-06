HABER

DHA DIŞ- Lamborghini'yi ikiye bölen kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

Meksika’da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı.

Meksika, (DHA)- Meksika’da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Lamborghini ikiye bölündü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Meksika’nın Toluca şehri ile Atlacomulco bölgesini birbirine bağlayan otoyolda meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan Lamborghini marka otomobile cip çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin Lamborghini’ye çarptığı ve otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü.

Yerel medya, kazada 5 kişinin yaralandığını, hastanede tedavi altında olduklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü
-------------------------------------
-Kaza anı
-Lamborghini’nin ikiye bölünme anı

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
30 bin bedensel engelliye destek30 bin bedensel engelliye destek
TBMM Başkanı ve Tarım bakanı elektrikli traktörü incelediTBMM Başkanı ve Tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Cesur poz! Önce paylaştı sonra sildi

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.