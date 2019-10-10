HABER

DHA DIŞ- Lavrov: Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye’nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz, ancak Suriye ile Türkiye arasında bir diyalog kurulmalı” dedi.

Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye’nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz, ancak Suriye ile Türkiye arasında bir diyalog kurulmalı” dedi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Lavrov, “Suriye'deki krizin başlangıcından beri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının güvenliği konusundaki meşru kaygılarını anladığımıza her zaman dikkat çektik. Aynı zamanda, 1998 Adana Mütabakatı olarak adlandırılan Şam ile Ankara arasında var olan anlaşmalar çerçevesinde bu kaygıları çözme gereğini de şiddetle vurguladık. Ne yazık ki, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırda terörist saldırıların önlenmesine yönelik ortak çabaları içeren bu anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanması, Amerikalılar ve Fırat'ın doğu yakasındaki koalisyonları tarafından karmaşıklaştırıldı. Şimdi Türkiye ile Suriye arasında bir diyalog kurmanın yollarını arayacağız. İki tarafın da çıkarına inanmak için sebeplerimiz var” ifadelerini kullandı.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Esenler’de duygulandıran görüntüEsenler’de duygulandıran görüntü
Şah damarına kadar uzanan kitle ameliyatla alındıŞah damarına kadar uzanan kitle ameliyatla alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.