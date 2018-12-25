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DHA DIŞ - Libya Dışişleri Bakanlığı binasına saldırı (2) - EK BİLGİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:24 | Son Güncelleme

Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Libya (DHA) - Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yerel basın saldırganların önce bomba yüklü bir aracı patlattığını, ardından 2 saldırganın bakanlık binasında kendini patlattığını; diğer saldırganın ise güvenlik kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Libya Herald gazetesi, bakanlık tarafından açıklama yapıldığını; açıklamada saldırganların dışında 3 çalışanın hayatını kaybettiğinin; 11 kişinin de yaralandığının duyurulduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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//// İLK HABERLE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

/// tv kaydı
Olay yerinden görüntüler
////Amatör kamera
saldırı sonrası kaydedilen görüntüler ve yangını söndürme çabaları

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