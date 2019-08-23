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DHA DIŞ- Londra’da 24 katlı apartmanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek apartmanda yangın çıktı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da yüksek apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.

Yangın, başkent Londra’daki Notting Hill bölgesinde bulunan, 24 katlı Grenfell Kulesi apartmanında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.

‘DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI’

14 Haziran 2017’de aynı apartmanda çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988’den bu yana İngiltere’deki en ölümcül yangın olmuştu.

Görüntü Dökümü
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-Apartmandan tüten duman

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2017'deki yangından görüntüler

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