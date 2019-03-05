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DHA DIŞ -  Londra’da bomba paniği… Patlayıcılar 'İrlanda’yı seviyorum' pullarıyla postalanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

Aynur Tattersall, Londra (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi. İngiliz medyası, içinde elyapımı patlayıcılar tespit edilen paketlerin “İrlanda’yı Seviyorum” pullarıyla postalandığını duyurdu.

İngiliz metropolitan polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği açıklandı.

İRLANDA VE İNGİLİZ POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

Patlayıcıların bulunduğu paketlerin üzerinde “İrlanda’yı Seviyorum” pulları bulunduğunu belirten İngiliz polisi operasyona İrlanda polisini çağırdı. Paketlerin Dublin’den postalandığı tespit edildi. Londra’daki terörle mücadele soruşturmasını Scotland Yard, İrlanda polisi ile birlikte yürütüyor.

Heathrow havalimanına gönderilen paketin açılır açılmaz alev aldığı ifade edilirken, eş zamanlı olarak Londra’nın en kalabalık istasyonu olan Waterloo ve City Havalimanına gönderilen paketlerinse açılmadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Waterloo metro istasyonundan görüntü

(GÖRÜNTÜLER DGS’DE)

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