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DHA DIŞ - Londra'da dehşete düşüren anlar... Bir kadın, iki aracın arasına sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.

İngiltere (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.
Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.
Kaza sırasında çekilen görüntülerde kadının sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor.
Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.

Görüntü Dökümü
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-Kadının sıkıştığı yerden mavi aracın geri alınmasıyla kurtarılması
-Çevredekilerin kadına yardım etmesi

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