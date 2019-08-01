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DHA DIŞ- Londra'da gasp girişimi: Eski dövüşçünün kolundaki saati almaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

İngiltere’de, sokak ortasında maskeli 4 hırsız, eski Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Raf Filiz’in çocuklarının önünde kolundan saatini çalmaya çalıştı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de, sokak ortasında maskeli 4 hırsız, eski Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Raf Filiz’in çocuklarının önünde kolundan saatini çalmaya çalıştı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Londra’nın kuzeyinde meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski MMA dövüşçüsü Raf Filiz’in yolu maskeli hırsızlar tarafından kesildi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü kolundaki 11 bin pound değerindeki saati çaldırmadı.

Oğulları etraftaki insanlardan yardım isteyince, hırsızlar araçlarına binerek kaçtı. Yerel medyaya konuşan Raf Filiz, “İlk başta tepki vermedim. Oğlum olduğunu sandım. Sonra bileğimin üzerinde bir el daha hissettim, o an olayın şaka olmadığını anladım. İki kişi göğsüme tekme atıp yüzümü yumrukladı. Aldım eğitimler ve dövüşçü olmam bana bu olayda yardımcı oldu” dedi.

Filiz, hırsızların silahsız olduğunu söyledi. Görüntülerde, soygunun çevredekilerin dikkatini çektiğini fark eden hırsızlar, arabalarına binip kaçtı. Çocukları için endişelendiğini dile getiren Filiz, ”Çocuklarım olmasa onların peşinden giderdim. Çocuklarım için endişelendim. Onlarla birebir görüşmek istiyorum. Maalesef kanunsuz bir toplumda yaşıyoruz” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızların Filiz’i yere yatırıp kolundan saatini almaya çalışmaları

-Hırsızların başarısız olup arabaya binmeleri

-Hırsızların olay yerinden uzaklaşmaları

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