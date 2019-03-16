HABER

DHA DIŞ - Londra'da Müslüman gruba ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 08:54 | Son Güncelleme

Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı.

Aynur Tattersall, Londra (DHA) - Londra'da bir grup, cami önünde bekleyen Müslüman gruba çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar araçla kaçarken, cemaat üyelerinden biri aracın üzerine çıkarak kaçışlarına engel olmaya çalıştı.

Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.

Yerel saatle 13.00 civarı gerçekleşen saldırıda, saldırganlar çekiç ve sopalarla gruba saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan ve küfürler yağdıran grup saldırının ardından araçlarına binerek kaçmak istedi. Polisi arayan ve durumu bildiren cemaat ise grubun kaçışına engel olmaya çalıştı. Bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı.

Polis, saldırıya uğrayanlar arasında 27 yaşında bir kişinin başından yaralandığını ve olay yerinden arkadaşları tarafından götürüldüğünü; hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Polis, saldırısı sonrası ırkçı grubun, kendi araçlarına binerek kaçtıklarını; arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Saldırganların araçlarına binerek kaçması

Bir cemaat üyesinin aracın üzerine çıkması

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Uysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyızUysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyız
Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege Denizi'nde bir deprem daha

06.44'te bir deprem daha oldu!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Türkiye'ye hırsızlık için gelmişler!

Beşiktaş'ta silah sesleri!

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde silah sesleri!

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.