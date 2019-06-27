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DHA DIŞ- Londra’da uçakta bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Hindistan Hava Yolları’na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

İngiltere, (DHA)- Hindistan Hava Yolları’na ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Londra Stansted Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
Hindistan’ın şehrinden havalanan ve ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark şehrine uçuş yapan uçak, bomba ihbarı üzerine Londra’daki Stansted Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.
İngilitere Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait ‘Eurofighter Typhoon’ tipi jetin, bomba ihbarı yapılan uçağa Stansted Havalimanı’na kadar eşlik ettiği belirtildi.

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