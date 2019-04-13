HABER

DHA DIŞ - Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önünde hareketli anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta ilerleyen bir araçtan 3 el ateş açıldı, ardından araç büyükelçinin park halindeki aracına çarptı.

İngiltere (DHA) - Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta ilerleyen bir araçtan 3 el ateş açıldı, ardından araç büyükelçinin park halindeki aracına çarptı. Olay sonrası kolluk kuvvetlerinin saldırgana müdahalede bulunarak, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Notting Hill'de araç içinden 3 el ateş açan bir saldırgan ardından Ukrayna Büyükelçisinin porak halindeki aracına çarptı. Görevli kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası saldırgan gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralananların olmadığını belirtti.

Londra polisi saldırının terör eylemi olmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
22 ülkenin büyükelçileri Hatay'da22 ülkenin büyükelçileri Hatay'da
Yıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattıYıldırım düşmesini gören vatandaş olayı anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.