DHA DIŞ - Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önünde hareketli anlar

İngiltere (DHA) - Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta ilerleyen bir araçtan 3 el ateş açıldı, ardından araç büyükelçinin park halindeki aracına çarptı. Olay sonrası kolluk kuvvetlerinin saldırgana müdahalede bulunarak, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Notting Hill'de araç içinden 3 el ateş açan bir saldırgan ardından Ukrayna Büyükelçisinin porak halindeki aracına çarptı. Görevli kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası saldırgan gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralananların olmadığını belirtti.

Londra polisi saldırının terör eylemi olmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

